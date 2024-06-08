Как казахстанцы отдохнут в июне: календарь выходных и рабочих дней

«В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса первый день Курбан айта, отмечаемый по мусульманскому календарю, является выходным днем. Ежегодно министерством формируется производственный календарь, в котором отмечаются праздничные и выходные дни в республике на предстоящий год. При формировании производственного календаря на 2024 год Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) 17 октября 2023 года направило официальное письмо, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 17 июня, но может сдвинуться в связи с фазами Луны. 7 июня текущего года ДУМК объявило, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 16 июня. Учитывая, что это воскресенье, дополнительного выходного дня в понедельник, 17 июня, не будет», — говорится в заявлении министерства, которое появилось вчера.