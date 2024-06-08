На День России в Воронеже ожидается 34-градусная жара

На День России, в среду, 12 июня, в столице Черноземья ожидается жара — воздух прогреется до +32…+34 градусов. Синоптики также обещают дождь, сообщается в прогнозе Воронежского гидрометцентра в субботу, 8 июня.
Ко Дню России в столице Черноземья подготовили 72 мероприятия. Они пройдут в районах города, домах культуры и библиотеках. Воронежцев ждут праздничные концерты, творческие конкурсы, выставки детских рисунков, викторины, квизы и развлекательные программы. Некоторые мероприятия будут проводиться в онлайн-формате.
Также 12 июня жителям Воронежской области предлагают бесплатно посетить семь музеев, в том числе «Дворцовый комплекс Ольденбургских», «Костенки» и «Дивногорье». Экспозиции нужно будет осматривать самостоятельно.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в связи с празднованием Дня России рабочая неделя с 10 по 14 июня станет четырехдневной, а 11-го числа рабочий день будет сокращен на час.