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Синоптики на сутки продлили предупреждение об опасных погодных явлениях на Южном Урале

В МЧС призывают южноуральцев скорректировать свои планы с учетом погодных условий, соблюдать меры личной безопасности.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 72% 753 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Синоптики на сутки продлили предупреждение об опасных погодных явлениях на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В течение суток 9 июня в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами — крупный», — говорится в штормовом.

В пресс-центре ГУ МЧС призывают южноуральцев скорректировать свои планы с учетом погодных условий, соблюдать меры личной безопасности.

Из детализированного прогноза следует, что 9 июня будет облачно, прошумят дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы, в отдельных районах град, днем — крупный. Ветер восточный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11−16, днем в воскресенье — 15−20, на юге — до 23 градусов.

МЧС