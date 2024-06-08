Синоптики на сутки продлили предупреждение об опасных погодных явлениях на Южном Урале

Из детализированного прогноза следует, что 9 июня будет облачно, прошумят дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы, в отдельных районах град, днем — крупный. Ветер восточный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11−16, днем в воскресенье — 15−20, на юге — до 23 градусов.