Синоптики на сутки продлили предупреждение об опасных погодных явлениях на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В течение суток 9 июня в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами — крупный», — говорится в штормовом.
В пресс-центре ГУ МЧС призывают южноуральцев скорректировать свои планы с учетом погодных условий, соблюдать меры личной безопасности.
Из детализированного прогноза следует, что 9 июня будет облачно, прошумят дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы, в отдельных районах град, днем — крупный. Ветер восточный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11−16, днем в воскресенье — 15−20, на юге — до 23 градусов.