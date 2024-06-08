Масштабный фестиваль «Движение» стартовал в Екатеринбурге

Как сообщалось ранее, 8 и 9 июня в Екаетринбурге в связи с фестивалем «Движение» с 08:00 до 23:00 будет запрещено продавать спиртное в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.