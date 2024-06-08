Масштабный фестиваль «Движение» стартовал в Екатеринбурге

В уральской столице на улице Вайнера с 12:00 начала работать шахматная площадка Blues and Chess.
В 13:00 возле Театра эстрады проходят показательные выступления мотоспортсменов. За их манерами наблюдают сотни горожан.
С 14:00 на главной сцене фестиваля в Историческом сквере пройдет концертная программа. В 20:40 здесь выступит главный хедлайнер мероприятия — известный рэпер L'ONE.
Также в Екатеринбурге пройдут водное шоу на Городском пруду, кастом-шоу в Уральском центре развития дизайна (на Плотинке), литературный фестиваль в парке спорткомплекса «Динамо», концерты и другие мероприятия.
В Верхней Пышме одной из главных площадок фестиваля станет Музейный комплекс. Гостей ждут концерты, мотопарад и другие развлечения для всей семьи.
Подробную программу фестиваля «Движение» можно посмотреть на официальном сайте движение.fun/programma.
Как сообщалось ранее, 8 и 9 июня в Екаетринбурге в связи с фестивалем «Движение» с 08:00 до 23:00 будет запрещено продавать спиртное в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.