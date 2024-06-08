Участник ПМЭФ от Молдовы рассказал о впечатлениях от форума

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел в 2024 году в 27-й раз. Традиционно он собирает на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса. Молдавская делегация была масштабно представлена на форуме. А «Молдавский двор» с его колоритом и традициями привлек тысячи посетителей в рамках ПМЭФ-2024.