Участник ПМЭФ от Молдовы рассказал о впечатлениях от форума

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Молдавской экономике, переживающей глубокий кризис, пора искать новые возможности развития. Так считает участник форума, представлявший на нем Молдову, Юрий Витнянский. «Такие возможности мы увидели на ПМЭФ 2024», — утверждает он.
По его словам, многочисленные встречи показали опыт России и стран ЕАЭС во внедрении современных технологий, которые следует применять в сельском хозяйстве.
«Рынок ЕАЭС и в первую очередь рынок РФ остается самым перспективным для стран постсоветского пространства. Продукция из Молдовы востребована среди российских потребителей. Бренды стран СНГ в России являются понятными и привычными, поэтому обязательно найдут своего покупателя. И это важно сохранить в интересах нашего народа», — подчеркнул Витнянский.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел в 2024 году в 27-й раз. Традиционно он собирает на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса. Молдавская делегация была масштабно представлена на форуме. А «Молдавский двор» с его колоритом и традициями привлек тысячи посетителей в рамках ПМЭФ-2024.