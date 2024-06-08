В 2024 белорусские вузы открывают специальности, связанные с безопасностью

Белорусские вузы во вступительную компанию 2024 года открывают набор на новые специальности, в том числе связанные и с безопасность, сообщает sb.by.
Так, например, в Витебском госуниверситете на факультете математики и информационных технологий начнется прием по специальности «кибербезопасность». В Полоцком госуниверситете и в Белорусском госуниверситете транспорта в Гомеле открывают набор на специальность «экономическая безопасность».
На филфаке Гомельского госуниверситета начнут готовить журналистов, чтобы обеспечить кадрами в том числе районные СМИ Гомельщины.
В Брестском государственном техническом университете будет специальность «производство изделий на основе трехмерных технологий». Будут готовить инженеров, которые умеют проектировать и изготавливать изделия с использованием современных 3D-программ.