В 2024 белорусские вузы открывают специальности, связанные с безопасностью

Так, например, в Витебском госуниверситете на факультете математики и информационных технологий начнется прием по специальности «кибербезопасность». В Полоцком госуниверситете и в Белорусском госуниверситете транспорта в Гомеле открывают набор на специальность «экономическая безопасность».