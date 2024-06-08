Собянин назвал систему соцзащиты населения Москвы лучшей в мире

«Сердечно поздравляю всех социальных работников с профессиональным праздником. Спасибо вам за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость. Столичная система социальной защиты населения — лучшая в мире, и в этом ваша огромная заслуга», — написал Собянин в своем Telegram-канале.