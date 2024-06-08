Собянин назвал систему соцзащиты населения Москвы лучшей в мире

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником и назвал столичную систему социальной защиты населения лучшей в мире.
«Сердечно поздравляю всех социальных работников с профессиональным праздником. Спасибо вам за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость. Столичная система социальной защиты населения — лучшая в мире, и в этом ваша огромная заслуга», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, десятки тысяч москвичей заняты в системе социального обслуживания города. Соцработники неустанно помогают старшему поколению, людям с инвалидностью, семьям с детьми, детям-сиротам.
«В последние годы мы с вами успешно осваиваем новые формы поддержки. Внедряем современные технологии надомного обслуживания. Большое внимание уделяем участникам специальной военной операции и членам их семей. Активно развиваем проект для старшего поколения — “Московское долголетие”», — перечислил мэр.