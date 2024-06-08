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Собянин назвал систему соцзащиты населения Москвы лучшей в мире

По словам мэра столицы, десятки тысяч москвичей заняты в системе социального обслуживания города.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником и назвал столичную систему социальной защиты населения лучшей в мире.

«Сердечно поздравляю всех социальных работников с профессиональным праздником. Спасибо вам за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость. Столичная система социальной защиты населения — лучшая в мире, и в этом ваша огромная заслуга», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, десятки тысяч москвичей заняты в системе социального обслуживания города. Соцработники неустанно помогают старшему поколению, людям с инвалидностью, семьям с детьми, детям-сиротам.

«В последние годы мы с вами успешно осваиваем новые формы поддержки. Внедряем современные технологии надомного обслуживания. Большое внимание уделяем участникам специальной военной операции и членам их семей. Активно развиваем проект для старшего поколения — “Московское долголетие”», — перечислил мэр.

Собянин Сергей