Два автобуса маршрута № 74 начнут курсировать в Иркутске 10 июня

Общественный транспорт маршрутом № 74 возобновит работу в Иркутске уже 10 июня. На ежедневный маршрут с круговым движением выйдут два автобуса большого класса. Кстати, курсировать они будут от микрорайона Первомайский, через центральную улицу Ленина, затем в микрорайон Университетский и вернется в точку отправления. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Кроме этого, маршруты № 22 и 67 изменят схему движения 10 июня, — добавляют в администрации.
Так, маршрут № 22 «Микрорайон Первомайский — Центральный рынок — микрорайон Первомайский» теперь будет доезжать до остановки микрорайон Первомайский (Башня). Кроме этого, теперь он будет затрагивать такую остановку как «Школа № 6» в обоих направлениях.
Изменению также подвергся маршрут № 67 «Микрорайон Первомайский — микрорайон Топкинский. Остановки “Школа № 6” исключат в обоих направлениях общественного транспорта.