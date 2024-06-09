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Два автобуса маршрута № 74 начнут курсировать в Иркутске 10 июня

Маршруты № 22 и 67 изменят схему движения 10 июня.

Источник: Комсомольская правда

Общественный транспорт маршрутом № 74 возобновит работу в Иркутске уже 10 июня. На ежедневный маршрут с круговым движением выйдут два автобуса большого класса. Кстати, курсировать они будут от микрорайона Первомайский, через центральную улицу Ленина, затем в микрорайон Университетский и вернется в точку отправления. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Кроме этого, маршруты № 22 и 67 изменят схему движения 10 июня, — добавляют в администрации.

Так, маршрут № 22 «Микрорайон Первомайский — Центральный рынок — микрорайон Первомайский» теперь будет доезжать до остановки микрорайон Первомайский (Башня). Кроме этого, теперь он будет затрагивать такую остановку как «Школа № 6» в обоих направлениях.

Изменению также подвергся маршрут № 67 «Микрорайон Первомайский — микрорайон Топкинский. Остановки “Школа № 6” исключат в обоих направлениях общественного транспорта.