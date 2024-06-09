Два автобуса маршрута № 74 начнут курсировать в Иркутске 10 июня

Общественный транспорт маршрутом № 74 возобновит работу в Иркутске уже 10 июня. На ежедневный маршрут с круговым движением выйдут два автобуса большого класса. Кстати, курсировать они будут от микрорайона Первомайский, через центральную улицу Ленина, затем в микрорайон Университетский и вернется в точку отправления. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.