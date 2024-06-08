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В ожидании непогоды: в Атырау усилили безопасность на дамбах

По данным филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области, в Махамбетском, Индерском районах наблюдается сильный ветер с запада, северо-запада.

Ожидается усиление ветра до 6−11 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб региона по ЧС.

Также отмечается усиление ветра в городе Атырау до 7−12 м/с.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Махамбетском, Индерском районах, а также в Атырау на установленных участках вдоль дамб дежурные работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 июня, по состоянию на 12:00 часов, уровень воды в реке Урал в Индерском районе достиг 896 см при критическом уровне 845 см, в Махамбетском районе — 993 см (критический уровень — 850 см), в городе Атырау — 592 см (критический уровень — 550 см).