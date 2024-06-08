Нацбанк Молдовы усиливает меры защиты для обеспечения кибербезопасности

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Национальный банк уделяет повышенное внимание обеспечению кибербезопасности, вводя дополнительные меры защиты, заявила глава регулятора Анка Драгу.
«Национальный банк Молдовы уделяет повышенное внимание кибербезопасности в контексте усиления гибридных угроз и усиления атак на критическую инфраструктуру в странах региона. На уровне финансового сектора мы сотрудничаем с подконтрольными учреждениями, которые немедленно сообщают нам об инцидентах с безопасностью. Мы активно работаем с ними, чтобы определить меры по управлению инцидентами, чтобы предотвратить их повторение», — заявила Драгу журналистам.
По ее словам, Нацбанк уже принял ряд мер для адаптации к возникающим изменениям в области кибербезопасности, в том числе в виде многоуровневых проверок безопасности в соответствии с международными стандартами и практикой. Речь идет и об адаптации финансового сектора к европейским директивам по информационным системам и сетям, а также о цифровой оперативной устойчивости, применении биометрической аутентификации и двойной аутентификации для удаленного доступа людей.
«Национальный банк Молдовы активно способствует и обмену информацией о возникающих рисках, атаках, специфичных для финансовой области, и опытом, необходимым для эффективного управления этими рисками. Основными международными группами в этой области являются Центр обмена и анализа информации о финансовых услугах, группа центральных банков Operational Security Situational Awareness Exchange, МВФ, Всемирный банк, Европейский банковский орган и Банк международных правил», — добавила Драгу.
В феврале этого года в Молдове прошел первый форум по кибербезопасности. Тогда же премьер Дорин Речан анонсировал создание Национального агентства по кибербезопасности и Национального института инноваций в кибербезопасности. Он подчеркнул, что власти намерены уделять больше внимания борьбе с киберугрозами. В мае правительство страны одобрило создание Координационного совета в сфере кибербезопасности.