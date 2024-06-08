Нацбанк Молдовы усиливает меры защиты для обеспечения кибербезопасности

По ее словам, Нацбанк уже принял ряд мер для адаптации к возникающим изменениям в области кибербезопасности, в том числе в виде многоуровневых проверок безопасности в соответствии с международными стандартами и практикой. Речь идет и об адаптации финансового сектора к европейским директивам по информационным системам и сетям, а также о цифровой оперативной устойчивости, применении биометрической аутентификации и двойной аутентификации для удаленного доступа людей.