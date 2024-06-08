В начале следующей недели в Узбекистане ожидается 41-градусная жара

Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 10 июня — 35−40 градусов, 11 июня — 34−39 градусов, 12 июня — 32−37 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами сильный — до 13−18 метров в секунду и с пыльным поземком. Температура ночью 10 июня 20−25 градусов,
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду,
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду,
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду,
Горные районы республики
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 10−15 градусов, днем 23−28 градусов.