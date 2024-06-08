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В начале следующей недели в Узбекистане ожидается 41-градусная жара

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В начале рабочей недели узбекистанцев ждет жаркая погода. По прогнозу Узгидромета на 10—12 июня, кратковременный дождь возможен только в горных районах республики, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 72% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 10 июня — 35−40 градусов, 11 июня — 34−39 градусов, 12 июня — 32−37 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами сильный — до 13−18 метров в секунду и с пыльным поземком. Температура ночью 10 июня 20−25 градусов, 11—12 июня — 22−27 градусов, днем 10—11 июня — 36−41 градус, 12 июня — 35−40 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 11—12 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 11—12 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10—11 июня 20−25 градусов, 12 июня 22−27 градусов, днем 36−41 градус.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду, 11—12 июня местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18−23 градуса, днем 33−38 градусов.

Горные районы республики

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 10−15 градусов, днем 23−28 градусов.