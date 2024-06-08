Дожди с грозами обещают в Казахстане 9 июня

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на западе, юге, в центре Улытауской, на западе, севере Кызылординской, на юго-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на севере, северо-востоке, юге, в центре Жетысуской, на юге Костанайской, Карагандинской и Абайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.