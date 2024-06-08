МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды

Также на некоторых участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, с ухудшением видимости до 500 метров. Местами в республике ожидаются грозы.
Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +19,+24°.
Завтра, 9 июня, местами по Башкирии ожидаются ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также на некоторых участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, с ухудшением видимости до 500 метров. Местами в республике ожидаются грозы.
Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +19,+24°.