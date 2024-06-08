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МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды

Завтра, 9 июня, местами по Башкирии ожидаются ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 72% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Также на некоторых участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, с ухудшением видимости до 500 метров. Местами в республике ожидаются грозы.

Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +19,+24°.

МЧС