Военкор из Франции выступила на ПМЭФ за создание медиаальянсов для противостояния Западу

«В рамках нашего проекта “Мастерская новых медиа” мы видим, что этот интерес признают и иностранные медийщики. Только за этот год мы получили заявки на обучение в “Мастерской новых медиа” от представителей 19 стран. При этом мы не ведем проактивной работы для того, чтобы привлечь иностранцев к нам на обучение. Буквально меньше месяца назад у нас выпускница была из Бельгии. Сейчас пока не завершился отбор, но с высокой вероятностью к нам попадут участники из Франции, а это одна из самых нелояльно настроенных к нам стран и самых недружественных стран, тем не менее, хотят идти к нам и учиться у нас в медиа», — уточнила Аблец.