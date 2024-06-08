Выставка, угощения и куреш: в Челябинске отметили Сабантуй

На территории парка установили национальные юрты и подворья.
Праздничное настроение создавал концерт коллективов из Башкирии и Татарстана.
Как обязательный элемент национального праздника — выставка предметов быта, украшений и традиционных сувениров.
Гостей ждали конкурсы, традиционные игры, мастер-классы, угощения и спортивные состязания. Ни один Сабантуй не обходится без куреша. Это традиционный вид борьбы тюркских народов, который входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.
— С погодой повезло — дождь начал накрапывать только-только, хотя обещали с вечера, — рассказала побывавшая на празднике редактор службы новостей «Пчелы» Мария Давыдова. — Музыка играла такая, что мы с подругой периодически подтанцовывали. Она башкирочка, а я в юности в кружок башкирских танцев ходила. В общем, нравится. Она накупила подарков папе на юбилей, а выбрать есть из чего. Доброе, душевное мероприятие, все улыбаются, и я рада, что заглянули.
Сабантуй — традиционный татарский и башкирский праздник окончания весенних полевых работ. Его история уходит в глубокую древность. Уже много лет его отмечают в начале лета — люди отдыхают, забывая о повседневных заботах.
Также сегодня, 8 июня, в Челябинске прошёл фестиваль ретроавтомобилей «Машина времени». Все желающие могли не только рассмотреть уникальные автомобили на Театральной площади, но и сфотографироваться с ними. Для ребятишек подготовили специальные детские площадки со старинными игрушками.