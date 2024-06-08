Выставка, угощения и куреш: в Челябинске отметили Сабантуй

— С погодой повезло — дождь начал накрапывать только-только, хотя обещали с вечера, — рассказала побывавшая на празднике редактор службы новостей «Пчелы» Мария Давыдова. — Музыка играла такая, что мы с подругой периодически подтанцовывали. Она башкирочка, а я в юности в кружок башкирских танцев ходила. В общем, нравится. Она накупила подарков папе на юбилей, а выбрать есть из чего. Доброе, душевное мероприятие, все улыбаются, и я рада, что заглянули.