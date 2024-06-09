В Нижнем Новгороде уберут пробки с проспекта Гагарина

Напомним, что, согласно прогнозам, по новой дороге будут проезжать 130 тысяч автомобилей в день. Общая стоимость строительства составит 17,82 миллиарда рублей. Из этой суммы уже получено 3,727 миллиарда рублей федерального финансирования.