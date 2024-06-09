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В Нижнем Новгороде уберут пробки с проспекта Гагарина

Работы уже стартовали.

Работы уже стартовали. Проект предусматривают возведение пятого моста через Оку. Новая магистраль будет платной и свяжет улицу Ларина с Автозаводским районом.

Строительство будет разделено на несколько этапов. Работы начнут с ЖК "Новинки Smart City, а на данный момент проходят геодезические работы на территории участка в Кстовского района.

За лето планируют убрать дёрн, кустарники и деревья, засыпав всё песком. Также будут перестроены газопровод, водопровод и кабели связи, проходящие вдоль участка.

Напомним, что, согласно прогнозам, по новой дороге будут проезжать 130 тысяч автомобилей в день. Общая стоимость строительства составит 17,82 миллиарда рублей. Из этой суммы уже получено 3,727 миллиарда рублей федерального финансирования.

строительство