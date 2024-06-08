Запрет на посещение лесов введен в Волгоградской области с 14 июня

Из-за высокой пожароопасности с 14 июня 2024 года в Волгоградской области вводят ограничения на пребывание в лесах людей и въезд в них транспорта. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, соответствующий приказ опубликовал Облкомприроды. Запрет на отдых в лесу ввели для обеспечения пожарной безопасности на время действия особого противопожарного режима.
Пока запрет на поездки и отдых в лесах Волгоградской области будут действовать с 14 июня по 4 июля 2024 года. Обычно срок продляют за лето несколько раз и снимают ограничения только осенью, когда спадает жара.
На въездах в лес установят шлагбаумы и предупредительные аншлаги, установят КПП. Нарушителей будут выявлять в ходе патрулирования территорий. Волгоградцам грозят штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностным и юридическим лицам — еще большие суммы. Если по вине нарушителя возникнет пожар, речь будет идти об уголовной ответственности.