Швыдкой: Беларусь подтвердила свое участие в «Интервидении»

«Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Беларусь, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия», — цитирует слова Швыдкого РИА Новости.