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Швыдкой: Беларусь подтвердила свое участие в «Интервидении»

Россия уже получила заявки на участие в конкурсе от более 16 стран, в том числе Кубы и Бразилии.

Источник: Reuters

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Беларусь подтвердила свое участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», об этом на полях ПМЭФ сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что уже сейчас интерес к «Интервидению» уже велик, и заявки на участие в конкурсе приходят из разных стран.

«Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Беларусь, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия», — цитирует слова Швыдкого РИА Новости.

Спецпредставитель президента РФ уточнил, что подтверждено участие в конкурсе уже более 16 стран.

Швыдкой также сообщил, когда примерно пройдет «Интервидение» — это или конец текущего года, или начало следующего.

Министр культуры России Ольга Любимова осенью прошлого года на встрече с главами зарубежных делегаций в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила организовать музыкальный конкурс, который позже назвали «Интервидение». Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести «Интервидение» уже в следующем году и сделать конкурс ежегодным.