Швыдкой: Беларусь подтвердила свое участие в «Интервидении»

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Беларусь подтвердила свое участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», об этом на полях ПМЭФ сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что уже сейчас интерес к «Интервидению» уже велик, и заявки на участие в конкурсе приходят из разных стран.
«Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Беларусь, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия», — цитирует слова Швыдкого РИА Новости.
Спецпредставитель президента РФ уточнил, что подтверждено участие в конкурсе уже более 16 стран.
Швыдкой также сообщил, когда примерно пройдет «Интервидение» — это или конец текущего года, или начало следующего.
Министр культуры России Ольга Любимова осенью прошлого года на встрече с главами зарубежных делегаций в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила организовать музыкальный конкурс, который позже назвали «Интервидение». Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести «Интервидение» уже в следующем году и сделать конкурс ежегодным.