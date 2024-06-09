Стало известно, где можно купаться в Нижегородской области

Так, в Нижнем Новгороде купаться разрешено в следующих местах: в озерах ПКиО 1-й очереди (ул. Смирнова) и 2-й очереди (пр. Молодежный), Силикатное (пр. Ленина, 19Б и 23), Сортировочное (Березовая роща и ул. Архангельская), в Мещерском озере (Мещерский бульвар), в озерах Больничное (у больницы № 39), Лунское, Пестичное, Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля), Верхнем и Третьем озерах (Щелоковский хутор).