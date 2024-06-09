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Стало известно, где можно купаться в Нижегородской области

Всего доступно двадцать пляжей и зон отдыха на водоемах.

Двадцать пляжей и зон отдыха на водоемах в Нижнем Новгороде и Нижегородской области соответствуют требованиям санитарных норм, об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Так, в Нижнем Новгороде купаться разрешено в следующих местах: в озерах ПКиО 1-й очереди (ул. Смирнова) и 2-й очереди (пр. Молодежный), Силикатное (пр. Ленина, 19Б и 23), Сортировочное (Березовая роща и ул. Архангельская), в Мещерском озере (Мещерский бульвар), в озерах Больничное (у больницы № 39), Лунское, Пестичное, Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля), Верхнем и Третьем озерах (Щелоковский хутор).

Что касается Нижегородской области, то для купания доступны озеро Юрасовское на Бору, озеро Верхнее в Семенове, Верхний пруд в Выксе («Беленький песочек», ул. М. Горького, ул. Верхнепрудная), а также река Волга в Лыскове.

«С началом купального сезона проводится контроль качества воды и почвы зон рекреаций: ежемесячно по санитарно-химическим и вирусологическим показателям, еженедельно — по микробиологическим. При получении нестандартных результатов по качеству воды на пляжах устанавливаются предупредительные аншлаги — “Купаться не рекомендуется”», — рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Ранее глава Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова проверила работу пляжей.

МЧС