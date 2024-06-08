Синоптики прогнозируют 9 июня дожди и слабые туманы

Ночью ожидается малооблачная, без осадков погода. Утром и днем прогнозируется увеличение облачности, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный с переходом на западный порывистый, в отдельных районах до 15−18 м/с.



Температура воздуха ночью составит 4−10 градусов, по западу 11−14 со знаком плюс. Днем будет 17−23 градуса, по юго-востоку — до 26 тепла.