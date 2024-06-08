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Синоптики прогнозируют 9 июня дожди и слабые туманы

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабые туманы и дожди ожидаются в Беларуси 9 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 39% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

Ночью ожидается малооблачная, без осадков погода. Утром и днем прогнозируется увеличение облачности, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный с переходом на западный порывистый, в отдельных районах до 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4−10 градусов, по западу 11−14 со знаком плюс. Днем будет 17−23 градуса, по юго-востоку — до 26 тепла.