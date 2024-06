Костя Цзю и Серик Конакбаев приехали в Шымкент

Константин Цзю является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира в первом полусреднем весе, а также чемпионом и абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. В 2011 году включен в Международный зал боксерской славы. Согласно рейтингу американского журнала The Ring Magazine, Константин один из 100 людей всех времен, обладающих сильнейшим ударом «100 greatest punchers of all time».