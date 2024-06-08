Костя Цзю и Серик Конакбаев приехали в Шымкент

«Сегодня исторический день для любителей бокса, впервые в Шымкенте пройдет вечер профессионального бокса. Кроме того, мы активно развиваем спорт и создаем условия для того, чтобы каждый мог заниматься физической культурой на любом уровне», — написал аким в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).