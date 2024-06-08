Оскорбление учителей в Молдове будет наказываться

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Согласно документу, за оскорбление педагогического, научно-педагогического и научного персонала или работников образовательных учреждений, то есть умышленное оскорбление их чести, достоинства или профессиональной репутации при исполнении служебных обязанностей, предусмотрен штраф от 500 до 1000 леев.
При этом за оскорбление педагогических, научно-педагогических и научных работников или работников образовательных учреждений, сопровождающееся хулиганскими действиями и причинением телесных повреждений, грозит штраф в размере от 2000 до 4000 леев или административный арест до 15 суток.
Документ вступит в силу через три месяца после опубликования в «Официальном мониторе» Республики Молдова.