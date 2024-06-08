Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Астане и 15 областях

«9 июня на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 9 июня ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром при грозе порывы 15−18 метров в секунду», — уточняется в информации.