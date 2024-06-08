Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Астане и 15 областях

«Астана 9 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.
В Акмолинской области в воскресенье днем на западе, севере ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 9 июня ожидается гроза.
«9 июня днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. В Туркестане 9 июня днем ожидается сильная жара +40».
В области Ұлытау в воскресенье ночью на западе, днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Днем по области ожидается сильная жара +35+38. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 9 июня днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Днем сильная жара +35.
«9 июня днем на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе области порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 9 июня днем ожидается гроза. Ветер южный, юго- западный 9−14, при грозе порывы 18 метров в секунду».
В Павлодарской области в воскресенье днем на севере ожидается сильный дождь, град. Ночью на севере, днем на западе, севере, юге области гроза, на севере области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре 9 июня днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 метров в секунду.
«9 июня на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 9 июня ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром при грозе порывы 15−18 метров в секунду», — уточняется в информации.
В области Абай в воскресенье ночью на севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара −35. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
«9 июня в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный на севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Днем по области ожидается сильная жара +40+43. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 9 июня днем ожидается сильная жара +40+41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в штормовом предупреждении.
В Жамбылской области днем
«9 июня ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара +35. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 9 июня днем ожидается сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в информации.
В Актюбинской области в воскресенье на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 9 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду.
«9 июня ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью при грозе порывы 15−20 метров в секунду. На юго-востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность».
В Мангистауской области в воскресенье ночью на западе ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере области порывы 15−20 метров в секунду. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 9 июня ночью временами ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.
«9 июня днем на северо-западе Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на севере, западе, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 9 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.
В Северо-Казахстанской области в воскресенье ожидаются гроза, днем на западе, юге области град, шквал. Ветер восточный ночью на севере, западе области порывы 15−20 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 9 июня ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15−20 метров в секунду.