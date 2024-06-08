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Умер глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар

В Париже на 54-м году жизни умер генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Недавно он был госпитализирован в старинную парижскую больницу Сальпетриер после обнаружения опухоли мозга. О его смерти сообщает Le Monde со ссылкой на «Репортеров без границ».

Источник: AFP 2023

Господин Делуар занимал должность генсека организации с 2012 года. В мае 2015 года он выступал перед Советом Безопасности ООН по поводу принятия резолюции о защите журналистов. Под его руководством «Репортеры без границ» открыли многочисленные офисы за рубежом: в Рио-де-Жанейро в 2015 году, в Лондоне в 2016 году, Тайбэе в 2017 году, Дакаре в 2019 году.

Он также работал на французском телевидении. С 1998 по 2007 год он работал в журнале Le Point. Господин Делуар руководил центром подготовки журналистов.