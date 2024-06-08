Патриарх Кирилл заявил, что церковь не должна перегружать человека долгим стоянием в храме

«Богослужение всегда должно проходить достаточно динамично. Это не значит, что надо спешить, но не нужно специально, искусственно затягивать, как иногда бывает. Причем богослужение затягивается не за счет увеличения количества молитвословий, а просто потому, что чтец читает медленно, хор поет медленно и все происходит недостаточно динамично. Еще раз скажу: мы не должны перегружать современного человека, часто не очень воцерковленного, долгим стоянием в храме», — сказал патриарх в докладе, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).