Патриарх Кирилл заявил, что церковь не должна перегружать человека долгим стоянием в храме

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Богослужение должно проходить достаточно динамично, его не нужно искусственно затягивать и перегружать современного человека долгим стоянием в храме. Об этом говорится в докладе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с которым он выступил на собрании духовенства Калининградской митрополии в актовом зале Православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
«Богослужение всегда должно проходить достаточно динамично. Это не значит, что надо спешить, но не нужно специально, искусственно затягивать, как иногда бывает. Причем богослужение затягивается не за счет увеличения количества молитвословий, а просто потому, что чтец читает медленно, хор поет медленно и все происходит недостаточно динамично. Еще раз скажу: мы не должны перегружать современного человека, часто не очень воцерковленного, долгим стоянием в храме», — сказал патриарх в докладе, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх подчеркнул, что желание до мелочей исполнить предписание церковного устава иногда оборачивается тем, что богослужение становится очень сложным для восприятия современным человеком. По словам главы РПЦ, важно отличать уважение к церковному уставу от формализма. «Священник должен чувствовать: так очень долго, а так слишком быстро — тоже нехорошо», — заметил он.
Предстоятель РПЦ отметил, что когда служба слишком затягивается и перегружается, она может не вдохновить молящегося, а лишь вызвать чувство утомления. Человек не должен пребывать в состоянии молитвы «до потери пульса», подчеркнул он.
Помимо этого, патриарх заметил, что личная молитвенная жизнь священнослужителя — это непременное условие его «профессионального успеха». «Священник, не молящийся за богослужением или дома, — это уже не священник, это какой-то отправитель обрядов с непонятным душевным настроем», — сказал он.
Кроме того, подчеркнул патриарх, у священнослужителя не может быть выгорания, когда его цель — спасение человеческой души, а значит реальная помощь в жизни. «Поэтому если есть признаки выгорания, то лучше сразу куда-нибудь в другое место — там выгорать или догорать, но не в церкви. В церкви нужно гореть!» — отметил глава РПЦ.