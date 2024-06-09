Коммунальщики рассказали, где в Самаре 11 и 13 июня не будет холодной воды

Как сообщает «РКС-Самара», 11 июня планируется заменить запорную арматуру на насосной станции на ул. Урицкого. В связи с этим с 11:00 до 13:55 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Урицкого, 28 и 30; ул. Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15, 19, 21Б, 23; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.