Коммунальщики рассказали, где в Самаре 11 и 13 июня не будет холодной воды

Как сообщает «РКС-Самара», 11 июня планируется заменить запорную арматуру на насосной станции на ул. Урицкого. В связи с этим с 11:00 до 13:55 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Урицкого, 28 и 30; ул. Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15, 19, 21Б, 23; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.
Также 11 июня специалисты заменят три пожарных гидранта на ул. Самарской. С 09:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Молодогвардейская, 8 — 115, 74 — 106; ул. Ленинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Галактионовская, 29 — 55, 34 — 74; ул. Самарская: 21 — 33.
На 13 июня запланированы работы по замене напорных и разрезных задвижек на насосной станции подкачки на ул. Георгия Димитрова. С 09:00 до 14:00 ХВС не будет по адресам: ул. Георгия Димитрова, 18, 20; ул. Стара Загора, 168.
В «РКС-Самара» отмечают, что информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения объектах является предварительной. В течение недели список работ может быть скорректирован.