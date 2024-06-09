Что можно и нельзя делать в Федорин день 9 июня, который называют Домовница

Православная церковь 9 июня вспоминает святую Федору. В народе празднуют Федорин день. Существует еще одно название — Домовница. Предки старались задобрить Домового, который поможет в делах.
Что нельзя делать 9 июня
Не рекомендуется выносить из дома мусор, так как вместе с ним можно вынести благополучие. Нельзя ругаться 9 июня. Предки верили, что можно рассориться на всю жизнь. Женщины старались на болтать без надобности, чтобы не наговорить лишнего.
Что можно делать 9 июня
По традиции, в Федорин день задабривали Домового. За печку или в другое укромное место для него ставили еду, а также оставляли несколько монет. Считалось, что это может принести удачу в делах и финансовое благополучие.
Согласно приметам, солнечная погода предупреждает про дождь. В том случае, если с утра душно, то погода в скором времени испортится. Плохая погода 9 июня предвещает холодную и дождливую осень.