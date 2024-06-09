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Что можно и нельзя делать в Федорин день 9 июня, который называют Домовница

Узнали приметы и запреты на 9 июня, когда отмечают Федорин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 июня вспоминает святую Федору. В народе празднуют Федорин день. Существует еще одно название — Домовница. Предки старались задобрить Домового, который поможет в делах.

Что нельзя делать 9 июня

Не рекомендуется выносить из дома мусор, так как вместе с ним можно вынести благополучие. Нельзя ругаться 9 июня. Предки верили, что можно рассориться на всю жизнь. Женщины старались на болтать без надобности, чтобы не наговорить лишнего.

Что можно делать 9 июня

По традиции, в Федорин день задабривали Домового. За печку или в другое укромное место для него ставили еду, а также оставляли несколько монет. Считалось, что это может принести удачу в делах и финансовое благополучие.

Согласно приметам, солнечная погода предупреждает про дождь. В том случае, если с утра душно, то погода в скором времени испортится. Плохая погода 9 июня предвещает холодную и дождливую осень.