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Синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет лето 2024 в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет лето 2024 года в Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 65% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Синоптик Дмитрий Рябов сказал в эфире телеканала ОНТ, каким будет лето 2024 года в Беларуси и станет ли оно самым жарким за последние годы.

Рябов поделился своим анализом информации от мировых метеоцентров и «погодных» институтов. Синоптик предположил на основании таких данных:

— Лето в Беларуси ожидается очень теплым. Температурный фон прогнозируется на 1 — 2 градуса выше климатической нормы, которая составляет +18 градусов.

В качестве одной из главных характеристик лета-2024 Дмитрий Рябов назвал изменчивость погодных условий.

— Мощные продолжительные волны тепла будут сменяться интенсивными затяжными похолоданиями, — предупредил синоптик.

Причем смене будут сопутствовать сильные ливни, грозы, шквалы, град. Итог продолжительных осадков — переувлажнение почв, дефицит тепла и дождевые паводки. А от волн тепла, говорит Рябов, можно ожидать суховеи, засуху и природные пожары.

— Количество осадков предполагается около климатической нормы. На протяжении лета нас ждет в среднем от 24 до 32 влажных дня, — отметил телесиноптик.