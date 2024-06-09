Полная программа соревнований Игр БРИКС в Казани 2024: билеты на многие финалы уже раскуплены

С 12 по 23 июня в Казани пройдут шестые международные Игры БРИКС. В город съедутся более 3,5 тысяч спортсменов и 1,5 тысячи официальных лиц из 100 стран. Состязания запланированы по 27 видам спорта, будет разыграно 387 комплектов медалей. Рассказываем, как попасть на это знаковое событие, а также публикуем подробную программу соревнований Игр БРИКС в Казани 2024.
Что такое Игры БРИКС, и зачем они проводятся
Игры БРИКС — это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. Турнир проводился пять раз — в 2017, 2018, 2021, 2022 и 2023 годах.
В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года будут проводиться в Казани. Основная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
Программа соревнований Игр БРИКС в Казани 2024 12 июня
Открытие Игр БРИКС.
13 июня
Синхронное плавание.
10.00−10.40 — Соло, техническая программа (женщины, мужчины) по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
15.00−15.30 — Дуэт, техническая программа (женщины) по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
19.00−19.30 — Акробатическая группа по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
Спортивная гимнастика.
11.00 и 15.00 — Квалификационные соревнования, финал по личному многоборью в Центре гимнастики.
Гребной спорт.
11.00−18.00 — Предварительные отборочные заезды 2000 м (мужчины и женщины) по гребному спорту в «Центре по гребным видам спорта».
Ушу.
10.00−14.00 — Предварительные поединки на «Татнефть Арене».
16.00−20.30 — Финальные соревнования на «Татнефть Арене».
Тяжелая атлетика.
11.00−20.30 — Соревнования (женщины 49 кг, 59 кг, мужчины 61 кг, 73 кг) в СК «Тулпар».
Бадминтон.
10.00−14.00 — Игры подгруппах — одиночный разряд (мужчины и женщины) в «Центре бадминтона».
15.00−18.00 — Игры подгруппах — парный разряд (смешанные) в «Центре бадминтона».
Самбо.
11.00−14.30 — Предварительные поединки, утешительные встречи, встречи за 3-и места во Дворце единоборств «Ак Барс».
16.30−18.00 — Финальные поединки во Дворце единоборств «Ак Барс».
Настольный теннис.
10.00−21.00 — Соревнования. Командные (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
14 июня
Синхронное плавание.
10.00−10.40 — Соло, произвольная программа (женщины, мужчины) по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
15.00−15.35 — Дуэт, произвольная программа (женщины), дуэт, техническая программа (смешанный) по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
19.00−19.30 — Группа, техническая программа по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
Спортивная гимнастика.
15.00−18.20 — Финальные соревнования в отдельных видах в Центре гимнастики.
Гребной спорт.
10.00−13.00 — Полуфинальные заезды 2000 м (мужчины и женщины) по гребному спорту в «Центре по гребным видам спорта».
15.00−17.00 — Финальные заезды 2000 м (мужчины и женщины) по гребному спорту в «Центре по гребным видам спорта».
Ушу.
10.00−14.00 — ¼ финала на «Татнефть Арене».
16.00−20.30 — Финальные соревнования на «Татнефть Арене».
Каратэ.
10.00−20.00 — Предварительные поединки, поединки за 3 место, финальные поединки среди мужчин (60 кг, 67 кг, 75 кг) и женщин (55 кг, 50 кг) в Центре волейбола.
Тяжелая атлетика.
12.00−19.00 — Соревнования (женщины 71 кг, 81 кг, мужчины 89 кг) в СК «Тулпар».
Бадминтон.
10.00−14.00 — Игры подгруппах — парный разряд (мужчины и женщины), игры до ¼ финала — одиночный разряд в «Центре бадминтона».
15.00−18.00 — Игры до ½ финала — парный разряд (смешанные), игры до ½ финала — парный разряд (мужчины и женщины) в «Центре бадминтона».
Самбо.
11.00−14.30 — Предварительные поединки, утешительные встречи, встречи за 3-и места во Дворце единоборств «Ак Барс».
16.30−18.00 — Финальные поединки во Дворце единоборств «Ак Барс».
Настольный теннис.
10.00−20.00 — Финал. Командные (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
15 июня
Легкая атлетика.
11.00−20.20 — Соревнования по дисциплинам: 100 м с/б (7-борье), 100 м (10-борье), прыжок в высоту (7-борье), прыжок в длину (10-борье), толкание ядра (10-борье), прыжок в высоту (10-борье), прыжок с шестом 100 м (1 забег), метание диска, толкание ядра, тройной прыжок, метание молота, прыжок в высоту, прыжок в длину, метание копья, 200 м (7-борье), 400 м (10-борье) на Центральном стадионе.
Синхронное плавание.
10.00−10.30 — Дуэт, произвольная программа (смешанный) по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
15.00−15.40 — Группа, произвольная программа по синхронному плаванию во «Дворце водных видов спорта».
Спортивная гимнастика.
15.00−18.20 — Финальные соревнования в отдельных видах в Центре гимнастики.
Гребной спорт.
10.00−13.00 — Полуфинальные заезды 2000 м (мужчины и женщины) по гребному спорту в «Центре по гребным видам спорта».
15.00−17.00 — Финальные заезды 2000 м (мужчины и женщины) по гребному спорту в «Центре по гребным видам спорта».
Ушу.
10.00−13.00 — ½ финала на «Татнефть Арене».
16.00−20.00 — Финальные соревнования на «Татнефть Арене».
Каратэ.
10.00−20.00 — Предварительные поединки, поединки за 3 место, финальные поединки среди мужчин (84 кг, свыше 84 кг) и женщин (61 кг, 68 кг, свыше 68 кг) в Центре волейбола.
Тяжелая атлетика.
12.00−19.00 — Соревнования (женщины свыше 81 кг, мужчины 102 кг, свыше 102 кг) в СК «Тулпар».
Бадминтон.
10.00−15.00 — Игры до ½ финала — одиночный разряд (мужчины и женщины) в «Центре бадминтона».
16.00−20.00 — ½ финала — все разряды (мужчины и женщины) в «Центре бадминтона».
Настольный теннис.
10.00−21.00 — Соревнования. Одиночный разряд (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
Баскетбольное двоеборье.
10.00−13.10 — Групповой этап в «Баскет-холле».
14.30−18.20 — Групповой этап в «Баскет-холле».
16 июня
Легкая атлетика.
10.00−19.30 — Соревнования по дисциплинам: 110 м с/б (10-борье), метание диска (10-борье), прыжок в длину (7-борье), прыжок с шестом (10-борье), метание копья, 10000 м ходьба, толкание ядра 100 м с/б (1 забег), метание молота, 800 м, 1500 м, тройной прыжок, прыжок в длину, 5000 м, 3000 м, с/п 800 м (7-борье), 4×400 м на Центральном стадионе.
Прыжки в воду.
10.00−12.50 — Предварительные соревнования по прыжкам в воду во «Дворце водных видов спорта».
16.00−19.55 — Финал прыжков в воду во «Дворце водных видов спорта».
Гребной спорт.
10.00−12.00 — Полуфинальные заезды 2000 м (мужчины и женщины) по гребному спорту в «Центре по гребным видам спорта».
14.00−16.00 — Финальные заезды 2000 м (мужчины и женщины) по гребному спорту в «Центре по гребным видам спорта».
Ушу.
10.00−13.00 — Финальные соревнования на «Татнефть Арене».
15.00−17.00 — Финал на «Татнефть Арене».
Бадминтон.
12.00−16.00 — Финал — все разряды в «Центре бадминтона».
Настольный теннис.
10.00 и 16.40 — Финал. Одиночный разряд (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
Баскетбольное двоеборье.
10.00−13.10 — Групповой этап в «Баскет-холле».
14.30−18.20 — Групповой этап в «Баскет-холле».
17 июня
Прыжки в воду.
10.00−13.00 — Предварительные соревнования по прыжкам в воду во «Дворце водных видов спорта».
16.00−19.45 — Финал прыжков в воду во «Дворце водных видов спорта».
Теннис.
10.00−15.00 — Финальный этап. Командные соревнования в «Академии тенниса».
Спортивная борьба.
11.00−17.00 — Предварительные поединки (вольная борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
18.00−19.00 — ½ финала (вольная борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
Баскетбольное двоеборье.
13.00−15.30 — Групповой этап в «Баскет-холле».
17.00−19.30 — Групповой этап в «Баскет-холле».
18 июня
Прыжки в воду.
12.00 и 15.00 — Финал прыжков в воду во «Дворце водных видов спорта».
Теннис.
10.00−15.00 — Финальный этап. Командные соревнования в «Академии тенниса».
Спортивная борьба.
11.00−17.00 — Утешительные встречи, предварительные поединки, ½ финала (вольная борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
18.30−20.30 — Финал (вольная борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
Финал по шахматам в ИТ-парке.
Баскетбольное двоеборье.
12.30−15.00 — ½ финала, матч за 3 место, финал в «Баскет-холле».
19 июня
Плавание.
10.00−17.00 — Предварительные заплывы по плаванию во «Дворце водных видов спорта».
18.00−20.00 — Финальные заплывы по плаванию во «Дворце водных видов спорта».
Гребля на байдарках и каноэ.
10.00−14.00 — Предварительные и полуфинальные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
17.00−19.00 — Финальные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
Фехтование.
11.00−21.00 — Личное первенство (рапира и сабля среди женщин, шпага среди мужчин); 17:30 — ½ финала и финал личного первенства (рапира и сабля среди женщин, шпага среди мужчин) в Центре волейбола.
Теннис.
10.00−15.00 — Финальный этап. Командные соревнования в «Академии тенниса».
Спортивная борьба.
11.00−18.00 — Утешительные встречи (вольная борьба), предварительные поединки, ½ финала (греко-римская борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
18.00−20.00 — Финал (вольная борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
Бокс.
14.00−19.00 — Предварительные поединки (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
Финал по шахматам в ИТ-парке.
Конный спорт.
10.00−14.00 — Личное соревнование Джигитовка — раздел Вольная джигитовка на МКСК «Казань».
15.00−14.00 — Личное соревнование — Тентпеггинг — Копье индивидуальное, Кольца и пег, Копье полусекции на МКСК «Казань».
20 июня
Плавание.
10.00−17.00 — Предварительные заплывы по плаванию во «Дворце водных видов спорта».
18.00−20.00 — Финальные заплывы по плаванию во «Дворце водных видов спорта».
Художественная гимнастика.
9.30−19.45 — Квалификация в Центре гимнастики.
Гребля на байдарках и каноэ.
10.00−15.00 — Предварительные и полуфинальные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
16.00−17.00 — Предварительные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
Фехтование.
11.00−21.00 — Личное первенство (шпага среди женщин, рапира и сабля среди мужчин); 17:30 — ½ финала и финал личного первенства (шпага среди женщин, рапира и сабля среди мужчин) в Центре волейбола.
Спортивная борьба.
11.00−15.00 — Утешительные встречи (греко-римская борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
15.00−17.00 — Финал (греко-римская борьба) во Дворце единоборств «Ак Барс».
Бокс.
12.00 и 16.00 — Предварительные поединки (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
Финал по шахматам в ИТ-парке.
Футбольное двоеборье.
9.00 и 16.00 — Групповой этап в «Баскет-холле».
Конный спорт.
10.00−14.00 — Лично-командное соревнование Джигитовка — раздел Специальная джигитовка на МКСК «Казань».
15.00−14.00 — Лично-командое соревнование — Тентпеггинг — Меч индивидуальный, Лимоны и пег, Меч полусекции на МКСК «Казань».
21 июня
Плавание.
10.00−17.00 — Предварительные заплывы по плаванию во «Дворце водных видов спорта».
18.00−20.00 — Финальные заплывы по плаванию во «Дворце водных видов спорта».
Художественная гимнастика.
11.30 и 15.00 — Индивидуальная программа — 2 вида (обруч, мяч). Групповое упражнение — 1 вид в Центре гимнастики.
Гребля на байдарках и каноэ.
10.00−12.00 — Полуфинальные и финальные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
14.00−17.00 — Предварительные и полуфинальные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
Дзюдо.
10.00−14.30 — Предварительные встречи на «Татнефть Арене».
16.00−18.00 — Финальные встречи на «Татнефть Арене».
Фехтование.
9.00−19.00 — Командное первенство (рапира и сабля среди женщин, шпага среди мужчин); 16.00 — финал (рапира и сабля среди женщин, шпага среди мужчин) в Центре волейбола.
Корэш.
9.00−14.30 — Предварительные поединки во Дворце единоборств «Ак Барс».
15.30−17.00 — Финальные поединки во Дворце единоборств «Ак Барс».
Бокс.
12.00 и 16.00 — Полуфинальные поединки (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
Финал по шахматам в ИТ-парке.
Футбольное двоеборье.
9.00−15.00 — Групповой этап в «Баскет-холле».
16.00−22.00 — ¼ Финала в «Баскет-холле».
22 июня
Художественная гимнастика.
10.00−12.20 — Индивидуальная программа — 3 вида (булавы, лента, без предмета). Групповое упражнение — 1 вид в Центре гимнастики.
13.30−19.00 — Финал в Центре гимнастики.
Гребля на байдарках и каноэ.
10.00−12.00 — Финальные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
13.00−18.00 — Финальные заезды гребли на байдарках и каноэ в «Центре по гребным видам спорта».
Дзюдо.
10.00−14.30 — Предварительные встречи на «Татнефть Арене».
16.00−18.00 — Финальные встречи на «Татнефть Арене».
Фехтование.
9.00−19.00 — Командное первенство (шпага среди женщин, рапира и сабля среди мужчин); 16:00 — финал (шпага среди женщин, рапира и сабля среди мужчин) в Центре волейбола.
Борьба на поясах.
9.00−17.00 — Предварительные встречи во Дворце единоборств «Ак Барс».
17.00−20.00 — Финальные встречи во Дворце единоборств «Ак Барс».
Бокс.
12.00 и 16.00 — Финальные поединки (мужчины и женщины) в «Центре бокса и настольного тенниса».
Футбольное двоеборье.
12.00−15.00 — ½ Финала в «Баскет-холле».
17.00−20.00 — Финал и матч за третье место в «Баскет-холле».
Как попасть на Игры БРИКС 2024 в Казани
Чтобы попасть на Игры БРИКС, потребуется приобрести билет, выбрав дисциплину. Цены начинаются от 100 рублей. Однако стоит поторопиться, потому что в Казани на финалы в семи видах спорта уже раскупили все билеты.