Полная программа соревнований Игр БРИКС в Казани 2024: билеты на многие финалы уже раскуплены

С 12 по 23 июня в Казани пройдут шестые международные Игры БРИКС. В город съедутся более 3,5 тысяч спортсменов и 1,5 тысячи официальных лиц из 100 стран. Состязания запланированы по 27 видам спорта, будет разыграно 387 комплектов медалей. Рассказываем, как попасть на это знаковое событие, а также публикуем подробную программу соревнований Игр БРИКС в Казани 2024.