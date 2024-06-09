Циклон с грозовыми ливнями движется на Приморье: какая погода будет на неделе

«Во многих районах, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, будут идти дожди», — передает Примгидромет.
В понедельник, 10 июня, в Приморье дожди пройдут на большей территории края, местами будут наблюдаться ливни и грозы.
Во вторник, 11 июня, осадки в основном прекратятся, небольшие дожди возможны лишь местами. В праздничный день, 12 июня, регион окажется во власти непогоды — дожди возобновятся, наиболее сильные пройдут на юге.
Во Владивостоке в начале недели будет преимущественно облачно, будут наблюдаться морось и туман. В середине недели возможны осадки.
Ночная температура воздуха будет в пределах +11…+15 градусов, днем +15…+19 градусов.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие недели в Приморье будет наблюдаться ненастная погода.