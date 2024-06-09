Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циклон с грозовыми ливнями движется на Приморье: какая погода будет на неделе

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ФедералПресс. В начале следующей недели Приморье будет находиться во власти циклонов и атмосферных фронтов. В крае будут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 65% 752 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2023

«Во многих районах, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, будут идти дожди», — передает Примгидромет.

В понедельник, 10 июня, в Приморье дожди пройдут на большей территории края, местами будут наблюдаться ливни и грозы.

Во вторник, 11 июня, осадки в основном прекратятся, небольшие дожди возможны лишь местами. В праздничный день, 12 июня, регион окажется во власти непогоды — дожди возобновятся, наиболее сильные пройдут на юге.

Минимальная температура воздуха будет в пределах +6…+14 градусов, максимальная +20…+27 градусов, на побережье до +19.

Во Владивостоке в начале недели будет преимущественно облачно, будут наблюдаться морось и туман. В середине недели возможны осадки.

Ночная температура воздуха будет в пределах +11…+15 градусов, днем +15…+19 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие недели в Приморье будет наблюдаться ненастная погода.