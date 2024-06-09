Мурашко назвал сроки завершения доклинических испытаний вакцины от рака

Российская вакцина от рака находится на станции доклинических исследований, их результаты планируется получить к концу нынешнего года, рассказал ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Разработчики препарата — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Работа финансируется государством.
«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», — сказал он.
6 июня глава центра им. Гамалеи Александр Гинзбург рассказал «Газете.ру» подробности о разрабатываемом препарате. По его словам, это терапевтическая вакцина (то есть ее будут вводить уже заболевшим людям), созданная на основе мРНК-технологий (матричной рибонуклеиновой кислоты). Таким методом создавались вакцины от COVID-19 Phizer и Moderna. По словам Гинзбурга, вакцину можно будет использовать при любом виде рака.
«Они будут индивидуальными, разработанными под конкретного человека. <…> Эта технология позволяет создать в клетках очень большие концентрации целевого антигена, — то есть того белка или пептидов, которые разработчик вакцины закодировал в этой мРНК. Это необходимо для того, чтобы показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной», — пояснил Гинзбург.
В мае начались клинические испытания вакцины против рака в Великобритании. Национальная служба здравоохранения страны включила десятки пациентов в свою «Программу для запуска вакцин против рака», еще тысячи будут зарегистрированы в 30 медучреждениях по всей стране. Сначала к испытаниям привлекли пациентов с раком прямой кишки, кожи, легких, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек. В будущем планируют расширить программу и на тех пациентов, которые страдают от других форм этого заболевания.
Ранние испытания уже показали, что препарат может эффективно уничтожать любые оставшиеся опухолевые клетки после операции и значительно снижать риск возвращения рака.