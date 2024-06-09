Мурашко назвал сроки завершения доклинических испытаний вакцины от рака

В мае начались клинические испытания вакцины против рака в Великобритании. Национальная служба здравоохранения страны включила десятки пациентов в свою «Программу для запуска вакцин против рака», еще тысячи будут зарегистрированы в 30 медучреждениях по всей стране. Сначала к испытаниям привлекли пациентов с раком прямой кишки, кожи, легких, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек. В будущем планируют расширить программу и на тех пациентов, которые страдают от других форм этого заболевания.