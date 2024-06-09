Какие ягоды можно найти в лесу в конце июня

Земляника начинает радовать своими ягодами еще в середине мая, а к концу июня достигает пика своего созревания. Эта ягода широко распространена в хвойных и лиственных лесах по всей России. На одном растении может созревать до нескольких десятков ягод. Клубника, которая на самом деле называется земляникой ананасной, начинает созревать в начале июля, но при благоприятных погодных условиях может порадовать сборщиков уже в конце июня.