Первый «Синий трактор» в стране. Как из мульфильма появилась фабрика игрушек

С гордостью могу сказать, что на сегодня мы единственная в Кузбассе фабрика в сегменте креативной индустрии: мы своими руками создаём продукцию. У творческой молодёжи не так много возможностей в Новокузнецке, где они могут реализовать себя, свой креативный потенциал. Думаю, что мы привлекаем их именно этим. Студент, например, отучившись на графического дизайнера, может прийти к нам и стать автором своего уникального продукта.