Первый «Синий трактор» в стране. Как из мульфильма появилась фабрика игрушек

Работа руками — это прежде всего творчество, ведь ты создаёшь продукцию. Интересную, забавную, милую и популярную, как сотрудники фабрики по производству деревянных игрушек в Новокузнецке. О том, как создавалось производство, кто на нём трудится и почему это интересно, kuzbass.aif.ru рассказал её основатель Кирилл Сидоров.
Неравнодушные люди могут всё!
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Кирилл, с чего всё начиналось? Кому и когда пришла в голову идея открыть завод по изготовлению деревянных игрушек?
Кирилл Сидоров: В 2017 году мой партнёр занимался столярным производством и изготавливал мебель, сувениры из дерева по индивидуальным заказам. Работы было немного — не больше пяти заказов в месяц, в цехе трудились всего два столяра.
На тот момент сам я занимался совершенно другим делом — по профессии я маркетолог и консультировал малый бизнес в вопросах развития и масштабирования. Но всегда задумывался о развитии столярного производства; только в каком направлении идти, на какой продукт сделать упор, было неизвестно. Мы проводили разные эксперименты, создавали различные изделия из дерева для тестирования спроса.
Один из таких экспериментов с изготовлением игрушек привёл к тому, что к нам обратился автор известного мультфильма «Синий трактор» Артур Днепровский. Он увидел в интернете наши работы и попросил сделать ему главного героя. Наши мастера создали прототип, Артуру понравился образец, и он его согласовал. И в 2018 году заключили лицензионный договор, который дал нам право выпускать «Синий трактор» и продавать его.
— Что было для вас самым сложным?
— Вот здесь и столкнулись с главной трудностью — до этого мы выполняли индивидуальные заказы, серийные же предполагают изготовление изделий большого количества, одинакового качества и параметров. А это уже совсем другая технология, оборудование и квалификация команды, которой просто не было. С этого момента появилась задача — с нуля создать производство, способное выпускать серийную продукцию.
Я приобрёл специальное высокотехнологичное оборудование — станки с числовым программным управлением, вместе мы стали выстраивать технологические процессы серийного производства. И здесь тоже пришлось непросто — не было нужных знаний и опыта.
Стал собирать и новую команду. От столяров решили отказаться — профессия редкая и найти специалистов на рынке стало невозможно. Пригласили увлечённых, неравнодушных людей и обучили их всему. Результатом такой работы стало десятикратное увеличение выпускаемой продукции.
Имелась и ещё одна трудность — с выходом на новые мощности нужно было найти новые каналы сбыта продукции. Начал заниматься маркетплейсами — сегодня наша продукция представлена на всех интернет-площадках. В обычных магазинах её нет. Это позволяет продавать наши игрушки по всей стране и в ближнем зарубежье.
Обучим за неделю.
— Расскажите о вашем производстве сейчас.
— У нас производственный цех площадью 350 квадратных метров, в цехе более 20 разных станков. Он находится в центре Новокузнецка и разделён на несколько участков.
На участке ЧПУ раскраивают и создают заготовки — детали. На участке обработки их шлифуют на абразивных станках. Шлифовка у нас многоуровневая. Затем продукцию грунтуют, красят, собирают и упаковывают. Все изделия сложные — состоят из большого количества деталей. Работа трудоёмкая — практически половина ручной.
В коллективе 10 мастеров обработки древесных заготовок. Я уже говорил, что у нас может работать любой увлечённый человек. Есть среди сотрудников и бывший кондуктор, и проектировщик, и студенты.
Мы научим любого — на это, как правило, уходит не меньше недели. Новичка обучаем всем этапам производства: навыкам работы с оборудованием, с заготовкой, технологии склейки, покраски, шлифовки. Человек приобретает у нас несколько компетенций.
— Какую продукцию выпускаете и почему она из дерева?
— Главная серия игрушек создана по мультфильму «Синий трактор». Здесь и трактор, и прицеп, и разные животные, которые появляются в сюжете: корова, козлик, ослик.
Также у нас есть лицензионные контракты на изготовление героев мультфильмов «Грузовичок Лёва» и «Три кота».
Мы создаём раскраски и паззлы из дерева как для детей, так и для взрослых. В этом году приступили к выпуску детской мебели, ночников. Всего у нас более 30 видов продукции из дерева.
Героев выбираем по популярности и стремимся игрушки сделать максимально похожими на прототипы, чтобы ребёнок играл в них с удовольствием.
Выбрали дерево — во всех странах мира детские игрушки из этого материала всегда в приоритете. Оно экологично. А любая мама в первую очередь думает о здоровье своего ребёнка. К тому же это красивый природный материал.
Моя любимая игрушка — Синий трактор, ведь именно благодаря этому мультфильму и появилась наша фабрика.
Единственные в креативной индустрии.
— Чем интересна ваша работа? Приходит ли к вам молодёжь?
— Производство игрушек похоже на приготовление еды. Мы создаём разные заготовки и соединяем их, как ингредиенты в блюде. Безусловно, это процесс творческий и разноплановый. Переключение с одного этапа на другой не даёт скучать, не делает труд монотонным.
С гордостью могу сказать, что на сегодня мы единственная в Кузбассе фабрика в сегменте креативной индустрии: мы своими руками создаём продукцию. У творческой молодёжи не так много возможностей в Новокузнецке, где они могут реализовать себя, свой креативный потенциал. Думаю, что мы привлекаем их именно этим. Студент, например, отучившись на графического дизайнера, может прийти к нам и стать автором своего уникального продукта.
— Есть ли у вас конкуренты? Планируете ли развиваться дальше и в каком направлении? Расскажите о ваших значимых наградах.
— В России в основном производят простые деревянные игрушки — кубики, пирамидки, фигурки животных, а у нас сложные изделия, которые состоят из множества деталей. В Кузбассе конкурентов у нас нет, а вот в стране стали появляться. Некоторые пытаются копировать и создавать что-то подобное. Мы относимся к этому спокойно: конкуренция — это хорошо, она заставляет делать продукцию лучше.
Из наград самая ценная для нас — победа в 2024 году в Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Мы стали лидерами в номинации «Лучшая лицензионная продукция». Приятно, что дело, которым занимаешься, не только приносит тебе удовольствие, но и ценится обществом.
В 2020 году мы победили в конкурсе «Экспортёр года» в Кузбассе, в нашей копилке и победа в премии Новокузнецка «Бизнес-признание» в номинации «Импортозамещение» (2022 год).
Расширяться мы планируем: хотелось бы открыть крупную полноценную фабрику с большим количеством рабочих мест, чтобы творческие люди города могли реализовать себя.