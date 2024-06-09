Выходные в парке Динамо и выставка Приамурья 2013 года в Хабаровске: фото

Можно любоваться Амуром и долго гулять по зеленым бульварам. Или просто приезжать на различные фестивали, где можно узнать побольше о городе. Один из таких прошел недавно — ежегодный «АмурФест». Не менее интересный фестиваль «Амурские волны», когда оркестры проходят с музыкой от площади Ленина до Комсомольской площади.