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Выходные в парке Динамо и выставка Приамурья 2013 года в Хабаровске: фото

Бесспорно, лето — подходящее время для знакомства со многими городами России, но в случае с Хабаровском есть свои сюрпризы и особенности.

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Можно любоваться Амуром и долго гулять по зеленым бульварам. Или просто приезжать на различные фестивали, где можно узнать побольше о городе. Один из таких прошел недавно — ежегодный «АмурФест». Не менее интересный фестиваль «Амурские волны», когда оркестры проходят с музыкой от площади Ленина до Комсомольской площади.

Вы сможете посетить открытые веранды, увидеть городские улицы в цвету и застать работающие фонтаны. Или просто оправиться в живописный «островок леса» в центре города — городской парк культуры и отдыха «Динамо».