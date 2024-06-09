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Музаев: с 1 сентября контрольные в школах должны занимать не более 10% учебного времени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ (ВПР), с 1 сентября должны занимать не более 10% учебного времени, иначе это будет считаться нарушением, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — сказал он.

Музаев отметил, что все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.

По данным главы ведомства, сейчас контрольные работы в некоторых школах по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени. «Это, конечно, не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них», — добавил Музаев.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

образование
ЕГЭ