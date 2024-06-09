Музаев: с 1 сентября контрольные в школах должны занимать не более 10% учебного времени

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — сказал он.
Музаев отметил, что все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.
По данным главы ведомства, сейчас контрольные работы в некоторых школах по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени. «Это, конечно, не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них», — добавил Музаев.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.