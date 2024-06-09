В Кузбассе машина скорой помощи опрокинулась на размытой дороге

На автодороге Панфилово — Крапивинское — Банново произошло ДТП, как сообщается в телеграм-канале «Полиция Кузбасса», автомобиль скорой помощи опрокинулся на размытой трассе. За рулём его был 46-летний водитель. Машина возвращалась с вызова, пациентов в салоне УАЗа не было. Пострадала 28-летняя фельдшер.