Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кузбассе машина скорой помощи опрокинулась на размытой дороге

ДТП в Крапивинском округе расследуют в госавтоинспекции Кузбасса.

На автодороге Панфилово — Крапивинское — Банново произошло ДТП, как сообщается в телеграм-канале «Полиция Кузбасса», автомобиль скорой помощи опрокинулся на размытой трассе. За рулём его был 46-летний водитель. Машина возвращалась с вызова, пациентов в салоне УАЗа не было. Пострадала 28-летняя фельдшер.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщают в полиции.

При этом в местных пабликах сообщается, что люди обращались в администрацию Кемерова с просьбой улучшить дорогу. В группе «Инцидент Кузбасс» пишут, что она становится непроходимым после дождей.