В Кузбассе машина скорой помощи опрокинулась на размытой дороге

На автодороге Панфилово — Крапивинское — Банново произошло ДТП, как сообщается в телеграм-канале «Полиция Кузбасса», автомобиль скорой помощи опрокинулся на размытой трассе. За рулём его был 46-летний водитель. Машина возвращалась с вызова, пациентов в салоне УАЗа не было. Пострадала 28-летняя фельдшер.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщают в полиции.
При этом в местных пабликах сообщается, что люди обращались в администрацию Кемерова с просьбой улучшить дорогу. В группе «Инцидент Кузбасс» пишут, что она становится непроходимым после дождей.