На короткой рабочей неделе в Красноярске потеплеет до +27 градусов

Короткая рабочая неделя порадует жителей Красноярска потеплением до +27 градусов, однако понедельник и пятница ожидаются прохладными и дождливыми. Прогноз погоды сообщили синоптики Гидрометцентра.
В понедельник, 10 июня, красноярцев ожидает до +17 градусов днём, ночью температура понизится до +9 градусов. Синоптики прогнозируют дождь и пасмурную погоду. Ветер юго-западный до 3−5 метров в секунду.
Во вторник, 11 июля, в дневное время потеплеет до +20 градусов, ночью похолодает до +11 градусов. Ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер западный до 1−3 метров в секунду.
В четверг, 13 июня, температура днём составит +27 градусов, вечером похолодает до +15 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью пройдёт кратковременный дождь. Ветер северный, до 1−3 метров в секунду.
В пятницу, 14 июля, ожидается до +24 градусов тепла в дневное время, ночью температура составит +12 градусов. Прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 3−5 метров в секунду.
Напомним, в Красноярске официально стартовал купальный сезон — на острове Татышев официально разрешили купаться.