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На короткой рабочей неделе в Красноярске потеплеет до +27 градусов

Синоптики прогнозируют тёплую погоду, однако понедельник и пятница ожидаются дождливыми.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 65% 752 мм рт. ст. +22°
Источник: Аргументы и факты

Короткая рабочая неделя порадует жителей Красноярска потеплением до +27 градусов, однако понедельник и пятница ожидаются прохладными и дождливыми. Прогноз погоды сообщили синоптики Гидрометцентра.

В понедельник, 10 июня, красноярцев ожидает до +17 градусов днём, ночью температура понизится до +9 градусов. Синоптики прогнозируют дождь и пасмурную погоду. Ветер юго-западный до 3−5 метров в секунду.

Во вторник, 11 июля, в дневное время потеплеет до +20 градусов, ночью похолодает до +11 градусов. Ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер западный до 1−3 метров в секунду.

В среду, 12 июня, днём потеплеет до +24 градусов, температура ночью понизится до +12 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный до 1−3 метров в секунду.

В четверг, 13 июня, температура днём составит +27 градусов, вечером похолодает до +15 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью пройдёт кратковременный дождь. Ветер северный, до 1−3 метров в секунду.

В пятницу, 14 июля, ожидается до +24 градусов тепла в дневное время, ночью температура составит +12 градусов. Прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 3−5 метров в секунду.

Напомним, в Красноярске официально стартовал купальный сезон — на острове Татышев официально разрешили купаться.