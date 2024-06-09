В Прикамье идет 30-градусная жара с грозами

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в Перми воздух прогреется лишь до 20 градусов. А по краю будет — от 17 до 25 градусов. Погода будет преимущественно облачной с прояснениями. В Перми осадков не ожидается, в других территориях возможны кратковременные дожди.