Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье идет 30-градусная жара с грозами

В Пермском крае ожидается июньское потепление.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 65% 752 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Погода в июне словно решила реабилитироваться за холодный май: температура воздуха за окном будет день ото дня повышаться, и к середине недели в Прикамье придет 30-градусная жара.

Сегодня, в воскресенье, 9 июня, день обещает быть еще не слишком жарким.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в Перми воздух прогреется лишь до 20 градусов. А по краю будет — от 17 до 25 градусов. Погода будет преимущественно облачной с прояснениями. В Перми осадков не ожидается, в других территориях возможны кратковременные дожди.

Завтра, в понедельник, 10 мая, станет на 2−3 градуса теплее, во второй половине дня возможны дожди с грозами.

Во вторник день обещает быть солнечным, и температура еще немного подрастет. А в среду и четверг термометр в Перми может преодолеть 30-градусную отметку. По временам при этом могут греметь нешуточные грозы.