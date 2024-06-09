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Южноуральцам рассказали, надолго ли задержатся грозы с дождями в регионе

В воскресенье, 9 июня, жителям Челябинской области придётся несладко, ведь на регион обрушатся грозы с дождями и градом. Поэтому южноуральцам стоит вооружиться зонтом, прежде чем выходить на улицу. Долго ли такая погода прогостит в области, рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 65% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Pchela.News

Воздух сегодня днём прогреется +15…+20 градусов, а на юге — до +23. Погодную картину дополнит мощный восточный ветер. Дожди и грозы задержатся в регионе как минимум до понедельника, 10 июня. При этом столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Воскресный день в Челябинске будет также дождливым, а температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов. Как и во всём регионе, осадки не оставят в покое горожан и в первый день новой рабочей недели. Однако станет чуть теплее — синоптики обещают до +23 градусов.

Непогода не мешает жителям нашего региона весело проводить время. Например, в минувшую субботу, 8 июня, многие гуляли на Сабантуе.