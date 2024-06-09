Южноуральцам рассказали, надолго ли задержатся грозы с дождями в регионе

Воскресный день в Челябинске будет также дождливым, а температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов. Как и во всём регионе, осадки не оставят в покое горожан и в первый день новой рабочей недели. Однако станет чуть теплее — синоптики обещают до +23 градусов.