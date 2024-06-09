День России в Ростове-на-Дону 2024: выставка-ярмарка, праздничный концерт, флешмоб и пиротехническое шоу

День России в Ростове в 2024 году отметят с размахом. Горожан ждут концерты, флешмобы, выставка-ярмарка. О праздничной программе «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в администрации города.
Парк им. Октябрьской революции.
12:00 — Гала-концерт патриотических песен «Гляжу в озера синие».
16:00 — Фестиваль «С малой Родины начинается Россия».
20:00 — Праздничный концерт ко Дню России «Я русский».
Площадь Карла Маркса.
16:00 — Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Мастера России». Гости смогут увидеть авторскую керамическую посуду, деревянные, вязаные, народные и текстильные игрушки, реставрированные старинные предметы быта, резьбу по дереву и даже инкрустацию, бисерную и сутажную бижутерию, сладости ручной работы, росписи по дереву и ткани.
17:00 — Гастрономический фестиваль «Кухни народов России». Также заработает этнокультурная интерактивная площадка «Россия многонациональная». Откроется и еще одна площадка, которая будет посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
18:00 — 22:00 — Концерт «Мы — Россия». На сцене выступят ансамбли из Белгородской области, Республики Калмыкия, Чеченской Республики и Ростовской области. Во время концерта пройдет флешмоб с растягиванием триколора. Также ожидается пиротехническое шоу.
Донская государственная публичная библиотека.
17:00 — 18:00 — Концерт военного оркестра штаба Южного округа войск национальной гвардии РФ.
18:00 — 19:00 — Концерт симфонического оркестра с патриотическими песнями.
Парк им. Островского.
10:00 — 18:00 — IV Фестиваль театров кукол «Российские ладошки».