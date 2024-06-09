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День России в Ростове-на-Дону 2024: выставка-ярмарка, праздничный концерт, флешмоб и пиротехническое шоу

В Ростове на День России 12 июня 2024 подготовили праздничную программу.

Источник: Комсомольская правда

День России в Ростове в 2024 году отметят с размахом. Горожан ждут концерты, флешмобы, выставка-ярмарка. О праздничной программе «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в администрации города.

Парк им. Октябрьской революции.

12:00 — Гала-концерт патриотических песен «Гляжу в озера синие».

16:00 — Фестиваль «С малой Родины начинается Россия».

20:00 — Праздничный концерт ко Дню России «Я русский».

Площадь Карла Маркса.

16:00 — Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Мастера России». Гости смогут увидеть авторскую керамическую посуду, деревянные, вязаные, народные и текстильные игрушки, реставрированные старинные предметы быта, резьбу по дереву и даже инкрустацию, бисерную и сутажную бижутерию, сладости ручной работы, росписи по дереву и ткани.

17:00 — Гастрономический фестиваль «Кухни народов России». Также заработает этнокультурная интерактивная площадка «Россия многонациональная». Откроется и еще одна площадка, которая будет посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

18:00 — 22:00 — Концерт «Мы — Россия». На сцене выступят ансамбли из Белгородской области, Республики Калмыкия, Чеченской Республики и Ростовской области. Во время концерта пройдет флешмоб с растягиванием триколора. Также ожидается пиротехническое шоу.

Донская государственная публичная библиотека.

17:00 — 18:00 — Концерт военного оркестра штаба Южного округа войск национальной гвардии РФ.

18:00 — 19:00 — Концерт симфонического оркестра с патриотическими песнями.

Парк им. Островского.

10:00 — 18:00 — IV Фестиваль театров кукол «Российские ладошки».

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