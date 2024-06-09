Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске нейрохирурги НИИТО удалили пациентке 10-летнюю опухоль мозга

Нейрохирурги НИИТО удалили пациентке 10-летнюю опухоль мозга.

Источник: Сиб.фм

Нейрохирурги НИИТО удалили пациентке 10-летнюю опухоль мозга.

В Новосибирске нейрохирурги удалили 44-летней пациентке опухоль мозга, у которой были размеры 8x8x3 сантиметра.

По словам врач-нейрохирурга, кандидата медицинских наук Сергея Мишинова, операция проходила около 9 часов.

«Основная сложность заключалась в удалении костного гиперостозного компонента, достаточно большой массы, что потребовало применения большого количества разного инструментария и техник. После удаления костных компонентов мы удалили саму опухоль», — добавил он.

Уточняется, что сейчас пациентка чувствует себя намного лучше.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские врачи создали тренажер виртуальной реальности для помощи детям с СДВГ.

здоровье