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Большую Ледовую арену в Перми построят через три года

Спорткомплекс в пермском микрорайоне ДКЖ станет главным в городе.

Источник: Мирпроект

Стал известен подрядчик, который будет строить в Перми многофункциональную Ледову арену в микрорайоне ДКЖ. Предполагается, что это 40-метровое спортивное сооружение, напоминающее огромную кедровую шишку, станет главным спортивным объектом в краевом центре, приняв эстафетную палочку от УДС «Молот».

Спроектировал спорткомплекс Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект». И вот теперь ООО «Пермь-Арена», которое управляется Фондом развития Пермского края, подписало договор на его возведение со строительной компанией «Максигрупп», с которой ранее было подписано соответствующее концессионное соглашение.

Согласно контракту, на строительство объекта отводится 40 месяцев — чуть больше трех лет.

Новая Ледовая арена будет высотой с пятиэтажный дом. Главное ледовое поле будет внушительных размеров — 66 на 36 метров. Вдоль его периметра будут тянуться ложи. Одну предназначат для официальных лиц, две клубные — для гостей. А еще устроят три десятка коммерческих лож.

Кроме хоккейных баталий на Ледовой арене будут проходить соревнования по баскетболу, конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку. Люди с ограниченными возможностями смогут здесь поиграть в следж-хоккей на санях.

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