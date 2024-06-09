Большую Ледовую арену в Перми построят через три года

Стал известен подрядчик, который будет строить в Перми многофункциональную Ледову арену в микрорайоне ДКЖ. Предполагается, что это 40-метровое спортивное сооружение, напоминающее огромную кедровую шишку, станет главным спортивным объектом в краевом центре, приняв эстафетную палочку от УДС «Молот».
Спроектировал спорткомплекс Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект». И вот теперь ООО «Пермь-Арена», которое управляется Фондом развития Пермского края, подписало договор на его возведение со строительной компанией «Максигрупп», с которой ранее было подписано соответствующее концессионное соглашение.
Согласно контракту, на строительство объекта отводится 40 месяцев — чуть больше трех лет.
Новая Ледовая арена будет высотой с пятиэтажный дом. Главное ледовое поле будет внушительных размеров — 66 на 36 метров. Вдоль его периметра будут тянуться ложи. Одну предназначат для официальных лиц, две клубные — для гостей. А еще устроят три десятка коммерческих лож.
Кроме хоккейных баталий на Ледовой арене будут проходить соревнования по баскетболу, конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку. Люди с ограниченными возможностями смогут здесь поиграть в следж-хоккей на санях.