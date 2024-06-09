Большую Ледовую арену в Перми построят через три года

Новая Ледовая арена будет высотой с пятиэтажный дом. Главное ледовое поле будет внушительных размеров — 66 на 36 метров. Вдоль его периметра будут тянуться ложи. Одну предназначат для официальных лиц, две клубные — для гостей. А еще устроят три десятка коммерческих лож.