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Жителей Усть-ишима будут возить на высокопроходимых автобусах

Уровень воды в Иртыше продолжает снижаться.

Источник: Om1.ru

Уровень воды в реке Иртыш в районе Усть-Ишима сегодня, 9 июня, составляет 859 см. Это на 4 см ниже, чем вчера, и лишь на 19 см выше критической точки. Также за сутки на 10 см отступила вода в реке Ишим в районе села Орехово. Сейчас уровень воды составляет 1266 см.

«Постепенно возобновляем автобусное сообщение по маршруту Усть-Ишим — Омск. Высокопроходимые автобусы ПАЗ будут доставлять усть-ишимцев через сложный участок дороги до Ильчебагов, откуда жители будут пересаживаться на рейсовые автобусы до областного центра», — сообщил глава региона Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

Также в сёлах Усть-Ишим и Слободчики продолжается просушка домов. В Слободчиках и Ашеванах специалисты промывают и дезинфицируют скважины, водопроводные башни и водопроводы, проводят санитарную обработку жилых домов. На местах работают группы по оценке материального ущерба.

Ранее администрация Усть-Ишимского района также сообщила о начале работы автобуса № 105, который курсирует внутри района.