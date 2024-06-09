Жителей Усть-ишима будут возить на высокопроходимых автобусах

Уровень воды в реке Иртыш в районе Усть-Ишима сегодня, 9 июня, составляет 859 см. Это на 4 см ниже, чем вчера, и лишь на 19 см выше критической точки. Также за сутки на 10 см отступила вода в реке Ишим в районе села Орехово. Сейчас уровень воды составляет 1266 см.