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Дерево дружбы посадил в Китае мэр Хабаровска

В планах у сторон развивать сотрудничество.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук находится с рабочим визитом в Китае. Вместе с главой дружественного Фуюаня глава краевой столицы посадил дерево дружбы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Растение станет своеобразным символом дружеских отношений с Китаем и будет напоминать о необходимости заботы о Земле.

«Мы намереваемся сохранять российско-китайские добрососедские отношения и постоянно развивать двусторонние связи», — написал Сергей Кравчук в своих социальных сетях.

Ранее мэр Хабаровска открыл в Фуюане библиотеку нового формата. Теперь помещение станет настоящим общественным пространством, где читатели не просто смогут взять книгу и уйти домой, а пообщаться друг с другом. Библиотека оборудована новыми технологиями, и в скором времени станет местом притяжения.