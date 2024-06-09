Дерево дружбы посадил в Китае мэр Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук находится с рабочим визитом в Китае. Вместе с главой дружественного Фуюаня глава краевой столицы посадил дерево дружбы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Растение станет своеобразным символом дружеских отношений с Китаем и будет напоминать о необходимости заботы о Земле.
«Мы намереваемся сохранять российско-китайские добрососедские отношения и постоянно развивать двусторонние связи», — написал Сергей Кравчук в своих социальных сетях.
Ранее мэр Хабаровска открыл в Фуюане библиотеку нового формата. Теперь помещение станет настоящим общественным пространством, где читатели не просто смогут взять книгу и уйти домой, а пообщаться друг с другом. Библиотека оборудована новыми технологиями, и в скором времени станет местом притяжения.