Дерево дружбы посадил в Китае мэр Хабаровска

Ранее мэр Хабаровска открыл в Фуюане библиотеку нового формата. Теперь помещение станет настоящим общественным пространством, где читатели не просто смогут взять книгу и уйти домой, а пообщаться друг с другом. Библиотека оборудована новыми технологиями, и в скором времени станет местом притяжения.