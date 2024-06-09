Врио губернатора Хабаровского края Демешин встретился с главой ДНР

Рабочая встреча руководителей регионов прошла 8 июня на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделялось восстановлению подшефных территорий — в частности, города Дебальцево, который Демешин накануне посетил лично.
«В Дебальцево живут замечательные люди! Мы будем рады встречать их в Хабаровске, а детишек ждём в гости уже в августе — об этом мы договорились во время моей недавней поездки в этот город», — сказал врио своему коллеге.
Демешин заверил главу ДНР, что Хабаровский край продолжит отстраивать новые территории вместе со всей страной и сделает всё возможное, чтобы Донбасс смог вернуться к мирной жизни.