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Врио губернатора Хабаровского края Демешин встретился с главой ДНР

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Источник: Правительство Хабаровского края

Рабочая встреча руководителей регионов прошла 8 июня на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделялось восстановлению подшефных территорий — в частности, города Дебальцево, который Демешин накануне посетил лично.

«В Дебальцево живут замечательные люди! Мы будем рады встречать их в Хабаровске, а детишек ждём в гости уже в августе — об этом мы договорились во время моей недавней поездки в этот город», — сказал врио своему коллеге.

Демешин заверил главу ДНР, что Хабаровский край продолжит отстраивать новые территории вместе со всей страной и сделает всё возможное, чтобы Донбасс смог вернуться к мирной жизни.