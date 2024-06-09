Завтра 13 омских маршрутов поедут в объезд Ленинградского моста из-за испытаний

Завтра, 10 июня, 13 маршрутов общественного транспорт поедут в объезд в Ленинградского моста. Временные схемы движения будут действовать с 9:00 до 24:00. В это время на мосту будут проводить испытания.
Изменения затронут маршруты №№ 8Н, 16, 17, 45, 79, 61, 62, 125, 331, 409, 414. Транспорт поедет по следующим схемам:
— автобусы маршрута № 16 будут следовать по мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Думская, далее — по утвержденной схеме движения;
— автобусы маршрутов № 17, 125 поедут по улицам Енисейская, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, проспекту К. Маркса;
— автобусы маршрутов № 45, 79 от Старого Кировска в сторону улицы Герцена до 18:30 будут ходить по улицам Енисейская, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Ленина, Герцена (ООТ "Площадь Победы), далее — по утвержденным схемам движения, после 18:30 — от моста им. 60 лет Победы по улице Фрунзе, далее — по утвержденным схемам движения; в направлении Старого Кировска автобусы поедут по улицам Герцена, Интернациональная, Красный Путь, мосту им. 60 лет Победы, улицам 3-я Енисейская, Енисейская, далее — по утвержденным схемам движения;
— автобусы маршрута № 61 в направлении улицы Богдана Хмельницкого поедут по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Ленина, Масленникова, далее — по утвержденной схеме движения; в направлении Левобережья — по улице Масленникова, проспекту К. Маркса, улицам Гагарина, Интернациональная, Красный Путь, мосту им. 60 лет Победы, улицам 3-я Енисейская, 70 лет Октября, далее — по утвержденной схеме движения;
— автобусы маршрута № 62 от ООТ «Мотодром» будут следовать по улицам 3-я Островская, 1-я Островская, 3-ему Островскому переулку, улице 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Ленина, Спартаковская, Партизанская, Щербанева, Гагарина, Интернациональная, Красный Путь, мосту им. 60 лет Победы, улице 3-я Енисейская, 3-ему Островскому переулку — до ООТ «Мотодром»;
— автобусы маршрута № 8 Н поедут по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улице Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Фрунзенскому мосту, улицам Маршала Жукова, Масленникова, далее — по утвержденной схеме движения;
— автобусы маршрутов № 331, 410 будут следовать по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улице Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Фрунзенскому мосту, улицам Маршала Жукова, Маяковского, далее — по утвержденной схеме движения;
— автобусы маршрутов № 409, 418 будут ходить по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улице Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Фрунзенскому мосту, улицам Маршала Жукова, Маяковского, проспекту К. Маркса, далее — по утвержденной схеме движения;
— автобусы маршрута № 414 поедут по улицам Енисейская, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Герцена, далее — по утвержденной схеме движения.
Посадка и высадка пассажиров будет проходить на всех остановках на пути следования.
Открытие Ленинградского моста после капитального ремонта запланировано на День России, 12 июня. В этот день мост перекроют на два часа для торжественной церемонии.