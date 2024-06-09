Завтра 13 омских маршрутов поедут в объезд Ленинградского моста из-за испытаний

— автобусы маршрутов № 45, 79 от Старого Кировска в сторону улицы Герцена до 18:30 будут ходить по улицам Енисейская, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Ленина, Герцена (ООТ "Площадь Победы), далее — по утвержденным схемам движения, после 18:30 — от моста им. 60 лет Победы по улице Фрунзе, далее — по утвержденным схемам движения; в направлении Старого Кировска автобусы поедут по улицам Герцена, Интернациональная, Красный Путь, мосту им. 60 лет Победы, улицам 3-я Енисейская, Енисейская, далее — по утвержденным схемам движения;