«Танцы под дождем и очереди за автографами»: как проходил VK Fest в Красноярске

Останавливаться подробно на программе нет смысла: и организаторы события, и «КП»-Красноярск делали это уже не раз. Красноярцы тепло встретили хедлайнеров фестиваля, сред которых были Баста, Ramil, Mary Gu, Konfuz, Юлия Паршута и 25/17. Они охотно общались с блогерами — Миланой Хаметовой, Катей Адушкиной, Димой Масленнковым, Юлей Гаврилиной и стримером Никитой Сударем. Молодые люди рукоплескали лидерам мнений во время их выступлений и ловили каждое их слово. Задолго до начала автограф-сессий к музыкантам и автором популярных блогов выстроились очереди из тысяч поклонников. Некоторые стояли по два часа, чтобы поболтать несколько секунд, обняться сделать селфи с любимой звездой.