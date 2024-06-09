«Танцы под дождем и очереди за автографами»: как проходил VK Fest в Красноярске

8 июня на красноярском острове Татышев было многолюдно. Там впервые в Красноярске прошел масштабный фестиваль. Он состоялся во время празднования Дня города и собрал 18 тысяч человек. Но такая толпа вовсе не распугала постоянных жителей Татышев-парка и живых символов Красноярска — сусликов. Зверьки, как обычно, выходили из своих норок в поисках угощений и попали на многие фестивальные фото.
Большинство посетителей фестиваля — молодежь, которая рассредоточились по разным локациям. Ее не испугали ни дождь, ни ветер, сопровождавшие часть праздника. Люди пришли подготовленные: они доставали из сумок зонты и дождевики и продолжали получать удовольствие от действа.
Не обошлось без серьезных досмотров многочисленных желающих попасть на территорию праздника: на запрещенные и опасные предметы тщательно проверяли сумки и даже… мусор в зоне праздника! В местах массового скопления людей не может быть мелочей. В итоге обошлось без происшествий, не считая случаев, когда отдельным посетителям становилось плохо из-за их хронических болезней. Например, у одной девушки случился случай эпилепсии, у нескольких человек «шалили» давление и сердце. Дежурившие медики оказывали помощь всем, кто к ним обращался. Помогали незнакомым людям и окружающие.
Останавливаться подробно на программе нет смысла: и организаторы события, и «КП»-Красноярск делали это уже не раз. Красноярцы тепло встретили хедлайнеров фестиваля, сред которых были Баста, Ramil, Mary Gu, Konfuz, Юлия Паршута и 25/17. Они охотно общались с блогерами — Миланой Хаметовой, Катей Адушкиной, Димой Масленнковым, Юлей Гаврилиной и стримером Никитой Сударем. Молодые люди рукоплескали лидерам мнений во время их выступлений и ловили каждое их слово. Задолго до начала автограф-сессий к музыкантам и автором популярных блогов выстроились очереди из тысяч поклонников. Некоторые стояли по два часа, чтобы поболтать несколько секунд, обняться сделать селфи с любимой звездой.
Помимо музыки, мастер-классов, дегустации блюд и других интересных занятий на фестивале была и пища для ума на площадке «Знание. Лекторий». На ней, например, эксперты Евгений Стодушный, Владимир Лузан, Антон Шаталов и Юлия Филатова рассуждали на тему: «Какой он — Красноярск будущего?».
Гости Красноярска охотно делились, что им понравилось в городе. Этот взгляд со стороны порой был неожиданным. Например, блогер, певица и танцовщица Катя Адушкина призналась «КП»-Красноярск, что ей нравится активность красноярцев, выгодно отличающая сибиряков от москвичей. А еще краевой центр ассоциируется у нее со здоровым образом жизни. Почему? Подробности вы можете узнать из первых уст, в нашем эксклюзивном интервью со звездой.
А во время фестиваля Катя делилась со всеми секретами успеха. Ее лекция с лайфхаками «Набирай высоту: как стать популярным артистом и блогером» стала одной из самых популярных у зрителей, особенно у юных.
Оставленные красноярцами комментарии в соцсетях под постами о событиях прошедшего фестиваля — еще одно подтверждение, что он запомнится надолго:
— Было очень душевно! Приезжайте к нам еще!