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Михаил Котюков посетил Высшую школу менеджмента в Санкт-Петербурге

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время визита в Санкт-Петербург посетил один из ведущих вузов страны по подготовке управленческих кадров.

Источник: Правительство Красноярского края

Его сопровождала директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Край сейчас реализует масштабные проекты, и нам остро нужны грамотные управленцы во многих областях. Будем готовить их с помощью образовательных программ ВШМ СПбГУ на базе нашего СФУ, — отметил губернатор.

В результате общения было принято решение о подготовке красноярских преподавателей в вузе и о повышении квалификации управленческих кадров в области медицины. Также питерские специалисты будут привлекаться к решению проблем благоустройства в городах Красноярского края.