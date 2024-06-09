Михаил Котюков посетил Высшую школу менеджмента в Санкт-Петербурге

Его сопровождала директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.
Край сейчас реализует масштабные проекты, и нам остро нужны грамотные управленцы во многих областях. Будем готовить их с помощью образовательных программ ВШМ СПбГУ на базе нашего СФУ, — отметил губернатор.
В результате общения было принято решение о подготовке красноярских преподавателей в вузе и о повышении квалификации управленческих кадров в области медицины. Также питерские специалисты будут привлекаться к решению проблем благоустройства в городах Красноярского края.