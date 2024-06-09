Гимнастка, упавшая во время шоу в новосибирском цирке, вернулась на манеж

Гимнастка, которая сорвалась во время шоу в новосибирском цирке, спустя три месяца вернулась к выступлениям. Артистка вышла на манеж 8 июня во время шоу во Владивостоке:
Напомним, ЧП случилось во время шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе» вечером 16 марта в Новосибирске. 24-летняя гимнастка во время номера на глазах у зрителей упала на манеж. Девушку унесли на носилках, в больнице диагностировали переломы пяток и тазобедренного сустава. Врачи разрешили девушке впервые встать на ноги 2 мая, выписали ходунки. На следующий день Елизавета улетела восстанавливаться домой в Севастополь.
— Уже позади остались обследования, больницы, операция, реабилитация и 12 недель больничного. Как-то еще в апреле в больнице меня спросили: «Ты вернешься в цирк?». Врачи усмехнулись, что 8 июня я еще даже на ноги не встану. Но они просто не знали меня, — рассказала Елизавета Чумакова на странице в соцсетях.
Уже в июне девушка получила справку о трудоспособности и вернулась к работе на шоу во Владивостоке.
— Шеф сказал: «Выходи в манеж “по полу”, ближайший месяц в воздух я тебя не допускаю, ты должна полностью восстановиться». У нас был долгий плодотворный разговор. Эти события не прошли бесследно, я прощаюсь с одним из своих образов насовсем, и приобретаю новый, — написала Елизавета Чумакова.