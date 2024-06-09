Гимнастка, упавшая во время шоу в новосибирском цирке, вернулась на манеж

— Уже позади остались обследования, больницы, операция, реабилитация и 12 недель больничного. Как-то еще в апреле в больнице меня спросили: «Ты вернешься в цирк?». Врачи усмехнулись, что 8 июня я еще даже на ноги не встану. Но они просто не знали меня, — рассказала Елизавета Чумакова на странице в соцсетях.