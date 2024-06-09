Прикамье улучшило позицию в рейтинге по материальному благополучию семей

— Разумеется, результаты рейтинга довольно условны, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, да и потребности у них разные, — говорит экономист Дмитрий Клещев. — Но сравнительный анализ показывает: благосостояние семей в Пермском крае действительно выросло, и мы опередили некоторые другие регионы. Это связано со структурными изменениями в экономике в связи с импортозамещением из-за санкционного давления и развитием оборонного сектора в промышленности. Мы видим, что в Перми практически исчезла безработица и выросли зарплаты на производственных предприятиях.