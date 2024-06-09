Прикамье улучшило позицию в рейтинге по материальному благополучию семей

Все счастливые семьи похожи друг на друга, утверждал Лев Николаевич Толстой.
В агентстве РИА Новости прагматично рассудили, что для полного счастья представителям основных ячеек общества требуется соответствующее материальное благосостояние. И задались вопросом: сколько свободных средств остается в среднестатистических семьях тех или иных регионов после вычета самых необходимых расходов — на коммуналку, еду, на повседневные товары, без которых не обойтись.
Такие деньги можно, например, откладывать на отпуск, на приобретение жилья, на походы в театр и другие интересные вещи.
На сайте РИА рейтинг был опубликован соответствующий статистический материал.
Как социологи делали расчеты?
— Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей, — объяснили в агентстве. — Складывали среднегодовые зарплаты и вычитали региональные прожиточные минимумы. Также проводили корректировку на величину потребительской корзины региона. При этом использовали официальные данные Росстата.
Что показали подсчеты? Регионы Приволжья оказались в середине рейтинга — их опередили северные территории, где заработки намного выше, а также Москва и Санкт-Петербург. Однако и в группу аутсайдеров они также не попали, где семьям приходится буквально сводить концы с концами.
При этом почти все регионы Приволжья переместились за год в рейтинге на несколько строчек вверх, и лишь Удмуртия и Кировская область утратили по одной позиции.
А что же Пермский край? Регион улучшил свое положение в рейтинге, переместившись вверх на две позиции — на 23 место. Средний остаток средств у семей с одним ребенком у нас составляет 62546 рублей, с двумя детьми — 47932 рубля.
— Разумеется, результаты рейтинга довольно условны, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, да и потребности у них разные, — говорит экономист Дмитрий Клещев. — Но сравнительный анализ показывает: благосостояние семей в Пермском крае действительно выросло, и мы опередили некоторые другие регионы. Это связано со структурными изменениями в экономике в связи с импортозамещением из-за санкционного давления и развитием оборонного сектора в промышленности. Мы видим, что в Перми практически исчезла безработица и выросли зарплаты на производственных предприятиях.